Schindler cède ses activités sud-coréennes à Otis

Le constructeur d'ascenseurs et escaliers mécaniques Schindler a convenu de vendre sa filiale sud-coréenne Schindler Elevator Korea, établie en 2003, à son concurrent américain Otis.

La multinationale lucernoise ne livre dans son communiqué vendredi aucun détail financier autour de cette transaction.

Celle-ci demeure conditionnée au feu vert des autorités coréennes de la concurrence. Otis Elevator Korea reprendra le cas échéant aussi bien les clients de Schindler que ses employés au Pays du Matin calme, et honorera les contrats déjà conclus.

/ATS