Scarlett Johansson accuse OpenAI d'avoir copié sa voix pour ChatGPT

Une voix qui ressemble à s'y méprendre à celle de Scarlett Johansson: ChatGPT va changer de tonalité, a annoncé l'entreprise OpenAI, que l'actrice accuse, ainsi que son directeur général, Sam Altman, d'avoir copié sa voix à son insu

'Nous avons entendu les interrogations sur la manière dont nous avons choisi les voix pour ChatGPT', a souligné lundi OpenAI, l'entreprise qui a développé ChatGPT, sur X (ex-Twitter).

Par conséquent, 'nous travaillons à suspendre l'utilisation de Sky (qui interagit vocalement avec les internautes, NDLR) pendant que nous y répondons', précise l'entreprise.

'La voix de Sky n'est aucunement une imitation de celle de Scarlett Johansson', a cependant assuré OpenAI dans un article posté sur son blog, assurant qu'elle avait été développée en se basant sur la voix de différentes actrices.

Mais l'actrice accuse OpenAI et son directeur général, Sam Altman, d'avoir volontairement copié sa voix, à son insu, l'obligeant à engager un avocat afin d'en obtenir la modification.

'En septembre dernier, j'ai reçu une offre de Sam Altman, qui souhaitait m'embaucher pour être la voix de l'actuel système ChatGPT 4.0', indique-t-elle dans ce communiqué lundi en fin de journée. 'Il a dit qu'il pensait que ma voix réconforterait les gens', a-t-elle détaillé, soulignant avoir alors 'décliné l'offre'.

'Choquée'

'Quand j'ai entendu la démo publiée, j'ai été choquée, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence', raconte l'actrice.

Elle ajoute que 'M. Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle, en tweetant un seul mot, +elle+'. Scarlett Johansson avait en effet incarné la voix du système d'intelligence artificielle dans le film 'Her', dont les créateurs de ChatGPT n'ont pas caché s'inspirer.

L'actrice explique avoir alors 'été obligée d'engager un conseiller juridique, qui a écrit deux lettres à M. Altman et OpenAI, (...). OpenAI a accepté à contrecoeur de supprimer la voix +Sky+'.

OpenAI a détaillé la manière dont elle a travaillé, avec des acteurs professionnels, afin de créer plusieurs voix numériques, qu'elle a appelé Breeze, Cove, Ember, Juniper et, donc, Sky.

Nouvelles voix à venir

Cette annonce intervient quelques jours après qu'OpenAI a annoncé dissoudre son équipe dont la mission était d'atténuer les éventuels dangers à long terme d'une IA trop intelligente.

L'annonce avait été marquée par le départ d'un des cofondateurs de l'entreprise, Ilya Sutskever, ainsi que du responsable de l'équipe, Jan Leike.

'OpenAI doit devenir une entreprise qui place la sécurité de l'IA générale avant toute autre considération', avait écrit M. Leike vendredi sur X. Sam Altman avait exprimé son regret de le voir partir, ajoutant qu'il 'a raison, nous devons faire plus, c'est notre objectif'.

L'entreprise a présenté lundi la nouvelle version de son produit-phare, avec GPT-4o, aux performances améliorées et au comportement qui se veut plus proche des humains, la rendant par ailleurs gratuite pour tous les utilisateurs.

'A l'avenir, vous devez vous attendre à disposer d'encore plus d'options, car nous comptons ajouter des voix à ChatGPT pour mieux répondre aux intérêts divers et aux préférences des utilisateurs', a ajouté OpenAI sur son blog.

/ATS