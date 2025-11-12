Sandoz conclut un accord de licence mondial avec EirGenix

Sandoz a signé un accord de licence mondial pour la commercialisation d'un projet de biosimilaire du médicament oncologique pertuzumab avec le taïwanais EirGenix. Celui-ci porte sur un montant total pouvant atteindre 152 millions de dollars.

Le contrat comprend un paiement initial et d'autres incitations potentielles dépendant des performances du marché, précise le producteur de médicaments génériques et biosimilaires dans un communiqué publié mercredi.

Le marché du médicament de référence est estimé à 4,1 milliards de dollars en ventes mondiales, et le pertuzumab doit compléter le portefeuille de Sandoz avec pour objectif de tirer parti d'un marché des biosimilaires estimé à environ 300 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.

Selon les termes de l'accord, Sandoz détient les droits commerciaux exclusifs mondiaux pour un biosimilaire du pertuzumab, à l'exception de certains pays d'Asie, tandis qu'EirGenix sera responsable du développement, de la fabrication et de la fourniture. Le médicament a déjà fait l'objet d'une étude clinique sur la similarité pharmacocinétique chez l'homme.

Le médicament de référence Perjeta est un anticorps monoclonal IgG1 humanisé qui est utilisé en association avec d'autres traitements, notamment le trastuzumab. Il traite le cancer du sein HER2-positif à un stade précoce et le cancer du sein HER2-positif métastatique ou localement récurrent et inopérable.

