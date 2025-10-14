Samsung anticipe un bond de son bénéfice d'exploitation au T3

Samsung Electronics a indiqué mardi s'attendre à un bond de 32% de son bénéfice d'exploitation sur un an au troisième trimestre, qui dépasserait largement les attentes grâce à une demande robuste pour ses puces conventionnelles.

La filiale star du conglomérat sud-coréen table sur un chiffre d'environ 12'100 milliards de wons (6,80 milliards de francs) sur la période juillet-septembre, contre 9180 milliards en 2024.

Il s'agirait de sa meilleure performance depuis le 2ème trimestre 2022, et elle s'établirait 17,4% plus haut que les attentes moyennes, selon la division finances de l'agence de presse locale Yonhap.

Cette forte progression serait notamment soutenue par une demande solide pour les puces mémoire conventionnelles de Samsung, contrebalançant les ventes, plus faibles, de ses produits haute-performance.

La prédiction du groupe concernant ses ventes totales est de quelque 86'000 milliards, en croissance de 8,7% sur un an.

La prévision du résultat net n'a pas été communiquée.

Les données finales doivent être publiées à la fin du mois.

/ATS