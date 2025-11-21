Salt améliore ses recettes sur trois mois

Salt a profité au troisième trimestre d'une accélération du chiffre d'affaires et de la rentabilité ...
Photo: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Salt a profité au troisième trimestre d'une accélération du chiffre d'affaires et de la rentabilité, poursuivant sur sa lancée des six premiers mois de 2025. L'opérateur a bénéficié d'un gain, non chiffré, de la clientèle privée et d'entreprises.

Le chiffre d'affaires opérationnel de la société désormais installée à Prilly, dans la banlieue lausannoise, a gonflé de 4,4% sur un an à 261,6 millions de francs. Les ventes de produits ont par contre reculé de 2,5% à 35,6 millions, a détaillé Salt vendredi dans un communiqué.

L'entreprise a expliqué la progression des recettes opérationnelles par un gain de clients dans la téléphonie mobile et les abonnements internet, ainsi que par des hausses de prix. Dans la clientèle professionnelle, Salt a remporté des contrats auprès de groupes comme Planzer, Rhomberg Sersa et Global-sécurité.ch.

La firme n'a pas chiffré le gain de clientèle. En 2024, les abonnés dans la téléphonie mobile avaient augmenté de 142'000 pour atteindre 1,75 million. Le nombre de clients haut débit (internet, TV et téléphonie fixe) avait crû de 42'000 abonnés à 265'000.

La rentabilité a également pris de l'embonpoint au troisième trimestre, le résultat brut d'exploitation après frais de leasing (Ebitdaal) , une valeur utilisée dans le secteur des télécoms, montant de 13,7% à 137,7 millions. La marge afférente a quant à elle crû de 4,1 point.

Le bénéfice net de la société-mère Matterhorn Telecom Holding a pour sa part bondi de 19% à 148,9 millions.

'Nous avons été en mesure d'enchaîner au troisième trimestre sur la progression du premier semestre, poursuivant ainsi notre croissance dans un marché de plus en plus concurrentiel', s'est félicité le directeur général Max Nunziata, cité dans le texte.

Salt n'a pas dévoilé de perspective pour l'ensemble de l'année.

/ATS
 

