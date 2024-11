Salt accélère sur les neuf premiers mois de 2024

L'opérateur Salt a enregistré une progression des recettes et de la rentabilité entre janvier et fin septembre, grâce notamment au gain de nouveaux abonnés pour la téléphonie mobile et les offres combinées et des hausses de prix.

Le chiffre d'affaires total de cette filiale de Matterhorn, contrôlée par le Français Xavier Niel, a augmenté de 2,4% sur un an à 838,3 millions de francs, alors que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a crû de 1,7% à 434,2 millions, selon un communiqué de la société publié mardi.

La marge Ebitda s'est par contre repliée de 0,3 point de pourcentage à 51,8%.

Nouveaux magasins

Ces résultats ont été portés, au troisième trimestre, par le gain de 40'000 clients privés et d'entreprises dans la téléphonie mobile. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, Salt a gagné 112'000 nouveaux clients dans ce segment, en hausse de 20% sur un an, pour un total de 1,7 million d'abonnés.

Dans son offre combinée - internet, télévision et téléphonie fixe - la firme est passée à plus de 250'000 clients.

Après avoir ouvert deux magasins à Genève et Zurich, l'opérateur va continuer à étendre son réseau de succursales en Suisse.

