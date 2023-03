Salmonelles et substances toxiques découvertes dans des épices

Des substances potentiellement dangereuses ont été détectées dans du piment et de la noix de muscade en poudre de la marque Berem. L'entreprise Arslan GmbH a immédiatement retiré les deux produits de la vente et ordonné leur rappel.

Les épices concernées sont du piment doux en poudre en emballage de 150 grammes et de la noix de muscade moulue, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Tandis que le premier contient des salmonelles, le second présente une teneur élevée en aflatoxine B1, une substance toxique.

Contacté par l'agence Keystone-ATS, Arslan GmbH indique que le produit 'Berem noix de muscade moulue' n'est déjà plus commercialisé depuis 2021.

Concernant le paprika en revanche, le résultat d'analyse positif a été signalé dans un lot dont la date limite de consommation est le 29 novembre 2024. Selon les chiffres communiqués par l'OSAV, cela concerne 1700 emballages disponibles dans 80 points de vente à travers la Suisse.

Les salmonelles sont des bactéries pathogènes pour l'être humain et d'autres espèces animales. Elles peuvent déclencher de la fièvre ou encore des troubles gastro-intestinaux.

L'OSAV recommande donc de ne pas consommer ces produits et de consulter un médecin en cas de symptômes.

/ATS