SSR: plus de 2000 personnes pour le service public au Tessin

Quelques milliers de personnes ont manifesté leur soutien au service public samedi après-midi à Bellinzone. Le cortège a défilé de la gare au siège du gouvernement pour protester contre l'initiative '200 francs, ça suffit!', en votation le 8 mars.

Munis de ballons jaunes et drapeaux rouges frappés au sigle de la RSI (Radiotélévision de la Suisse italienne), les quelques milliers de participants - 6000 selon les organisateurs, 2000 selon la police - répondaient à l'appel de plusieurs groupes et associations actifs au Tessin dans les domaines culturel, social, récréatif et sportif.

Selon les organisateurs, l'initiative en votation le 8 mars prochain qui propose la diminution de la redevance TV de 335 à 200 francs 'nuirait particulièrement à la Suisse italienne: Le service public joue un rôle fondamental au sein de notre territoire et renforce la cohésion nationale. Ce rôle est compromis si l'initiative devait être acceptée', ont-ils affirmé.

/ATS