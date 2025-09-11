SMG Swiss Marketplace Group ouvre son capital pour souscription

L'opérateur de plateforme de petites annonces SMG Swiss Marketplace Group lance ce jeudi 11 septembre la constitution du carnet d'ordre en vue de son introduction en Bourse, agendée autour du 19 septembre.

La fourchette de prix pour l'action est devisée entre 43 et 46 francs, valorisant ainsi théoriquement la société entre 4,2 et 4,5 milliards de francs.

Le prospectus de l'offre publié sur le site de SMG souligne que les 19,6 millions de titres ouverts à souscription dans un premier temps seront servis par deux des quatre co-fondateurs seulement: l'assureur La Mobilière et l'éditeur argovien Ringier. Un troisième, le fonds new-yorkais General Atlantic, contribuera à une éventuelle option de surallocation de 2,9 millions d'actions supplémentaires.

Le niveau de flottant doit ainsi s'établir entre 20 et 23% du capital total de SMG.

L'éditeur diversifié TX Group rappelle dans un communiqué séparé qu'il entend conserver intacte sa participation de 30,7%.

Pictet Asset Management et BlackRock se sont déjà engagés pour compte propre ou pour celui de clients à souscrire chacun à hauteur de 150 millions de francs de titres à un prix de 46 francs pièce.

/ATS