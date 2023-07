SIX voit son bénéfice semestriel grevé par un effet de base

Le prestataire de services financiers SIX Group a fait état vendredi d'un bénéfice net en repli marqué après les six premiers mois de 2023, en dépit d'une amélioration du résultat opérationnel.

L'entreprise met en avant un effet positif exceptionnel qui avait dopé sa performance à mi-parcours l'an dernier.

Le produit d'exploitation s'est enrobé de 2,6% à 771,1 millions de francs. Ajustée des effets de change, la croissance est ressortie à 4,4% sur un an, précise le groupe zurichois dans un communiqué. Les volumes élevés sur les marchés Repo et les contrats pour l'information financière ont permis de compenser la baisse des revenus dans les services bancaires et les opérations boursières.

Pendant la période sous revue, cinq entreprises chinoises ont généré des revenus bruts pour un montant total avoisinant 1,2 milliard de dollars (un peu plus d'un milliard de francs au cours du jour) avec la cotation de leurs certificats de dépôt à la Bourse suisse.

La filiale espagnole BME a quant à elle accueilli quatre nouvelles entreprises dans son segment BME Growth pour petites et moyennes entreprises (PME) pour un capital total de près de 23 millions d'euros (22 millions de francs).

Les charges n'ont que légèrement enflé (+1,4%) débouchant sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) en hausse de 5,6% à 225,6 millions de francs. En raison d'un effet positif exceptionnel lié à la reprise du registre de transactions Regis-TR au premier semestre 2022, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 17,4% à 133,3 millions, et le bénéfice net consolidé de 13,3% à 105,1 millions.

'Avec la hausse de notre résultat d'exploitation semestriel, nous maintenons le cap de notre objectif de croissance de chiffre d'affaires annuel à moyen terme de 4%', a déclaré le directeur général (CEO) de SIX, Jos Dijsselhof, cité dans le communiqué.

/ATS