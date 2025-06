SIX gagne Société Générale comme fournisseur de liquidités en ETF

L'opérateur de la Bourse suisse SIX a annoncé mercredi accueillir Société Générale comme nouveau fournisseur pour le négoce d'ETF destiné aux investisseurs institutionnels. La banque française prendra part au service 'Quote on Demand'.

Lancé en 2020, ETF 'Quote on Demand' (QOD) est le principal service de RFQ (Request for Quote) en bourse qui permet aux investisseurs institutionnels d'exécuter leurs ordres dans le cadre d'un processus d'appel d'offres directement auprès des fournisseurs de liquidité agréés, explique SIX dans un communiqué.

Société Générale est désormais le sixième de ces investisseurs. Ce service offre des prix plus avantageux que l'EBBO (European Best Bid and Offer) tout en bénéficiant d'un traitement post-négociation efficace et entièrement intégré.

La banque est déjà teneur de marché pour 1141 ETF passifs et 67 ETF actifs, sur un total de 2020 ETF cotés à la SIX Swiss Exchange.

