SGS voit ses revenus progresser au premier trimestre 2025

Le géant de l'inspection et de la certification SGS affiche des recettes en nette progression au premier trimestre. La multinationale genevoise confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

De janvier à mars, le chiffre d'affaires a progressé de 6,6% en glissement annuel à 1,68 milliard de francs, annonce jeudi le groupe, dans un communiqué. La croissance organique a toutefois quelque peu ralenti, s'inscrivant à 5,6%, contre 6,5% au trimestre précédent.

Les acquisitions ont eu un effet positif de 1,3% sur les recettes, tandis que les devises les ont grignotées de 0,3%.

Ces chiffres sont un peu plus élevés que ce qu'anticipaient les analystes sondés par AWP. Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires de 1,67 milliard et une croissance organique de 5,4%.

Pour la suite de l'exercice, la direction cible toujours une croissance organique entre 5 et 7%, tandis que les acquisitions, au nombre de huit depuis le début de l'année, devraient contribuer à hauteur de 1 à 2% à la hausse des ventes. La marge opérationnelle ajustée devrait être améliorée d''au moins 30 points de base'.

A moyen terme, SGS prévoit une progression annuelle de son chiffre d'affaires entre 6 et 9%, dont 5 à 7% en termes organiques, soutenue principalement par les segments durabilité et sécurité numérique dont les recettes devraient respectivement passer de 600 millions à un milliard et de 150 à 350 millions d'ici 2027.

/ATS