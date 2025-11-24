SGS rachète l'australien Information Quality

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de l'australien Information Quality pour un montant non précisé.

La société, forte de 111 employés, est notamment spécialisée dans l'ingénierie numérique et les systèmes de données.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie SGS Digital Trust lancée en octobre par le groupe suisse, visant à déployer des technologies et des services numériques. Ces innovations doivent permettre à SGS d'encaisser au moins 200 millions de francs de recettes supplémentaires d'ici 2027, a-t-il souligné dans un communiqué.

/ATS