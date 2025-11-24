SGS rachète l'australien Information Quality

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de ...
SGS rachète l'australien Information Quality

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de l'australien Information Quality pour un montant non précisé.

La société, forte de 111 employés, est notamment spécialisée dans l'ingénierie numérique et les systèmes de données.

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie SGS Digital Trust lancée en octobre par le groupe suisse, visant à déployer des technologies et des services numériques. Ces innovations doivent permettre à SGS d'encaisser au moins 200 millions de francs de recettes supplémentaires d'ici 2027, a-t-il souligné dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Julius Bär inscrit une nouvelle charge de 149 millions de francs

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 08:15

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 04:17

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

Économie    Actualisé le 23.11.2025 - 10:47

Cartes prépayées pour requérants d'asile: disparités cantonales

Cartes prépayées pour requérants d'asile: disparités cantonales

Économie    Actualisé le 23.11.2025 - 09:03

Articles les plus lus

France: enchères pour des cheveux de Cloclo et Johnny Hallyday

France: enchères pour des cheveux de Cloclo et Johnny Hallyday

Économie    Actualisé le 22.11.2025 - 21:13

Cartes prépayées pour requérants d'asile: disparités cantonales

Cartes prépayées pour requérants d'asile: disparités cantonales

Économie    Actualisé le 23.11.2025 - 09:03

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

La pierre de Salvan: une pierre unique au monde

Économie    Actualisé le 23.11.2025 - 10:47

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

La Belgique se prépare à trois jours de grève nationale

Économie    Actualisé le 24.11.2025 - 04:17