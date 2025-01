SGS rachète RTI Laboratories

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a annoncé lundi l'acquisition de l'américain RTI Laboratories, spécialisé dans les études environnementales et les tests de matériaux. Aucun détail financier n'a été indiqué.

Forte de 30 employés, cette nouvelle acquisition permet au groupe genevois de renforcer sa présence en Amérique du Nord et de développer ses capacités auprès des clients privés et publics, a-t-il précisé dans un communiqué.

Grâce à cette opération, SGS améliore aussi ses compétences dans l'analyse des PFAS, des substances per- et polyfluoroalkylées, a souligné Marcus Maguire, responsable de l'environnement, de la santé et de la sécurité pour le groupe en Amérique du Nord.

/ATS