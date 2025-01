SGS et Bureau Veritas renoncent à un rapprochement

Les géants de l'inspection et de la certification genevois SGS et parisien Bureau Veritas indiquent lundi avoir mis fin à leurs pourparlers autour d'une fusion.

Les discussions n'ont abouti à aucun accord et les deux groupes poursuivent leur chemin de manière indépendante, expliquent les deux protagonistes dans des communiqués distincts.

Bureau Veritas souligne croire toujours fermement au potentiel de création de valeur qu'amènerait une consolidation du secteur.

SGS et Bureau Veritas avaient confirmé mi-janvier des échos de presse leur prêtant des velléités de rapprochement, soulignant toutefois qu'il n'existait aucune garantie d'un dénouement heureux. Le cas échéant, une union aurait donné naissance au numéro un incontesté de la branche avec un chiffre d'affaires cumulé en 2023 de plus de 12 milliards de francs, contre environ 6 milliards pour leur plus proche concurrent Eurfins Scientific sur la même période.

La valorisation boursière aurait sur la base des cours des titres à Zurich et à Paris mi-janvier dépassé les 30 milliards de francs.

/ATS