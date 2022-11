SGS ajuste ses objectifs annuels à la hausse

Le groupe SGS s'attend à boucler l'année sur un chiffre d'affaires situé dans le haut de la fourchette de croissance à un chiffre visée, alors que sa performance opérationnelle devrait se situer à un niveau similaire à l'année précédente, hors effets de change.

La croissance organique s'est accélérée à 6,9% entre juillet et octobre, et atteint ainsi sur les dix premiers mois de 2022 6,2% en rythme annuel, précise le numéro un mondial de l'inspection et de la certification en préambule de sa journée des investisseurs.

L'amélioration de la dynamique a été principalement portée par la région Amériques et l'Asie, notamment en Chine, où la multinationale genevoise signale un 'fort retour à la croissance' à la faveur de la levée des restrictions anti-Covid du premier semestre.

Les conséquences de la guerre en Ukraine sur certains marchés européens mettent les marges sous pression, mais la direction de SGS considère cet impact temporaire, dans la mesure où 'les chaînes d'approvisionnement mondiales se réorganisent et créent de nouvelles opportunités ailleurs dans notre réseau'.

Le groupe affiche sa confiance dans sa capacité de délivrer une 'solide performance opérationnelle' en 2023, qui sera soutenue par une réduction de la base de coûts de plus de 50 millions de francs, ainsi que des initiatives tarifaires et des programmes d'efficience.

/ATS