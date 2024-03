SGS a trouvé sa future trésorière et remanie sa direction

Le géant de l'inspection et de la certification SGS remanie en profondeur sa direction générale. Amenée à succéder à Frankie Ng au faîte de l'exécutif, la trésorière (CFO) Géraldine Picaud transmettra dès le 8 mai ses attributions actuelles à Marta Vlatchkova.

L'équipe de direction sera en outre affinée de seize à douze membres, indique un communiqué diffusé mardi. Le comité régional pour les tests et l'inspection comprendra Steven Du pour la région Asie/Pacifique, Malcom Reid pour le Vieux continent, Teymur Abasov pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique, Derick Govender pour l'Amérique du Nord, ainsi que Rafael Navazo pour l'Amérique latine. Jeff McDonald hérite de la supervision globale pour la certification, regroupée au sein de l'unité Assurance affaires.

Charles Ly Wa Hoi et Egidijus Jokubauskas seront responsables du développement des affaires à l'échelle mondiale. Au sein du comité fonctionnel, Martin Oesch remplacera dès le 1er mai Olivier Merkt au poste de juriste en chef dès le 1er mai et viendra épauler l'actuelle responsable des ressources humaines Jessica Sun dans l'attente de l'arrivée une semaine plus tard de la nouvelle directrice financière Marta Vlatchkova.

