Russie: un mort après une attaque de drone à Tver

Photo: KEYSTONE/EPA/KHERSON GOVERNORATE PRESS SERVICE / HANDOUT

Une personne est décédée après une attaque de drone contre Tver, dans l'ouest de la Russie, a indiqué mardi le gouvernement régional, alors que les forces russes ont abattu 129 engins ukrainiens sans pilote dans la nuit.

Selon le ministère de la Défense russe, six de ces drones ont été détruits au-dessus de la région de Tver.

Dans la ville du même nom, à quelque 200 kilomètres au nord-ouest de Moscou, 'un fragment de drone a heurté les fenêtres d'un appartement situé au neuvième étage d'un immeuble', a relaté sur Telegram le gouverneur régional par intérim, Vitaly Korolev.

'Une personne est décédée. Deux ont reçu les premiers soins et refusé d'être hospitalisés', ont précisé ses services dans un autre message.

Au total, les défenses anti-aériennes russes ont abattu 129 drones ukrainiens dans la nuit, dont 29 au-dessus de la région de Briansk.

Son gouverneur, Alexandre Bogomaz, a fait état de deux blessés dans une attaque de 'drones suicide' ukrainiens dans le district de Sevsky.

/ATS
 

