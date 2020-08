Ruag International a creusé ses pertes au premier semestre

Ruag International a souffert de son exposition au secteur aéronautique sur les six premiers mois de l'année. La perte opérationnelle (Ebit) a été multipliée par près de quatre à 42 millions et la perte nette par deux et demi à 48 millions.

Le groupe, désormais indépendant de Ruag Suisse, a notamment livré 30% de sections de fuselage en moins pour l'Airbus A320. L'affaissement de 10,9% des recettes, à 570 millions de francs, est en outre attribué à des effets monétaires et des cessions d'activités, précise le compte-rendu apuré des résultats de Ruag Suisse diffusé vendredi.

Les divisions Ammotec et Space ont atténué cette contraction en étoffant leurs ventes aux Etats-Unis de 23 millions de francs à un total de 83 millions.

La direction anticipe pour l'ensemble de 2020 une contraction des recettes des activités aéronautiques regroupées au sein des subdivisions Aerostructures et MRO International, assortie d'une perte opérationnelle. Ammotec en revanche doit poursuivre sur la voie de la croissance.

/ATS