Royaume-Uni: ventes au détail au plus bas depuis les confinements

Les ventes au détail ont encore reculé en octobre au Royaume-Uni pour tomber à leur plus bas niveau en volume depuis les confinements de 2021, plombées notamment par une chute des achats de carburant et les difficultés budgétaires des Britanniques.

Le recul en septembre des ventes au détail atteint 0,3% après une chute de 1,1% en septembre, à cause de la crise du coût de la vie et de la hausse des taux d'intérêt, qui se ressent sur le coût des emprunts des ménages, immobiliers notamment, indique vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

Les achats de carburant ont particulièrement reculé le mois dernier après le rebond de leurs prix, fait valoir l'ONS dans son rapport mensuel.

En termes de volume, les achats sont ressortis à leur plus bas niveau depuis 'février 2021, quand il y avait des restrictions extensives au commerce non essentiel' dans le pays, en pleine pandémie de coronavirus, note l'ONS.

Les économistes soulignent que ces chiffres sont plus mauvais que prévu. Ils s'attendaient à un rebond des ventes au détail.

Martin Beck, économiste chez EY Item Club, remarque que l''impact des taux d'intérêt plus élevés pèse de plus en plus sur le revenu disponible' des Britanniques.

Oliver Vernon-Harcourt, économiste chez Deloitte, ajoute cependant qu'avec une inflation en fort ralentissement en octobre à 4,6% sur un an et la saison des achats de Noël qui a débuté, les détaillants peuvent espérer une période des fêtes 'fructueuse, les consommateurs espérant dépenser plus cette saison comparé à l'an dernier'.

