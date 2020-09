Romande Energie excelle malgré des conditions difficiles

Romande Energie a signé un solide résultat semestriel malgré un contexte difficile, surtout dans le développement des services énergétiques. Le groupe anticipe des effets négatifs au 2e semestre au niveau de la performance opérationnelle, mais estime pouvoir résister

Dans la période sous revue, le chiffre d'affaires net s'est hissé de 9,8% à 323,7 millions de francs, 'dépassant pour la première fois la barre des 300 millions sous les effets conjugués d'une cession de parcelles immobilières à Morges, d'activités sur les marchés de gros et de l'acquisition d'un parc solaire en France'.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 37,8% à 44,7 millions de francs et le résultat avant amortissements, intérêts et impôts (Ebitda) a progressé de 24,1% à 79,5 millions.

Le communiqué précise que corrigés de l'effet exceptionnel de la vente des parcelles immobilières, mais impactés par les conséquences de la pandémie, l'Ebitda et l'Ebit ont reculé respectivement de 4,3% et de 18,2% comparés à l'exercice précédent.

Quant au résultat net du groupe, il s'est envolé de 161,2% à 33,0 millions de francs.

Le contexte économique et sanitaire a considérablement ralenti les affaires dans les services énergétiques, malgré un premier trimestre en croissance marqué par le développement réjouissant des activités d'installations photovoltaïques, de rénovation et de chauffages à distance.

Ces impacts négatifs ont entraîné une perte de chiffre d'affaires de 9,0 millions au premier semestre au niveau de l'unité d'affaires Romande Energie. Les charges d'exploitation sont toutefois demeurées sous contrôle.

/ATS