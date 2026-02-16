Romande Energie anticipe des résultats supérieurs aux attentes

Romande Energie s'attend à des résultats meilleurs que prévu pour l'exercice 2025, le deuxième semestre étant supérieur aux attentes. La rentabilité du fournisseur d'énergie dépassera de plus de 20 millions de francs les valeurs comparatives de 2024.

Basé sur des données non consolidées et non auditées, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) et le résultat opérationnel (Ebit) ajustés pourraient ainsi atteindre respectivement 145 à 155 millions et 43 à 48 millions en 2025, annonce Romande Energie lundi dans un communiqué.

Le fournisseur d'énergie basé à Morges avait publié en avril dernier un Ebitda et un Ebit ajustés, avant effets non-opérationnels, de respectivement 121 millions et 23 millions pour 2024. A cette occasion, le groupe avait indiqué que les résultats opérationnels 2025, hors effets non-opérationnels, seraient en ligne avec ceux de 2024.

D'un côté, les premiers effets du programme d'efficience ont déjà contribué positivement à une optimisation des coûts. De l'autre, la marge sur l'énergie, historiquement très volatile, s'inscrit en hausse en raison d'une production hydroélectrique propice en fin d'année, de conditions de marché avantageuses pour l'approvisionnement et de prix de l'énergie de réglage moins élevés qu'anticipés.

Grâce à ces résultats meilleurs qu'attendus, Romande Energie a pris la décision de rémunérer les garanties d'origine (GO) pour la reprise de l'électricité renouvelable injectée dans son réseau en 2026.

Les résultats annuels consolidés pour 2025 seront publiés le 31 mars. A cette occasion, Romande Energie présentera sa stratégie à l'horizon 2040 et ses priorités pour les cinq prochaines années.

/ATS