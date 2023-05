Rolls-Royce relève le nez au premier trimestre

Le groupe britannique Rolls-Royce, affichant une perte nette en 2022, a annoncé jeudi que sa performance financière 's'améliore' grâce à son programme de transformation, mais prévient que des difficultés persistent dans sa chaîne d'approvisionnement au 1er trimestre.

'Nous transformons Rolls-Royce en une entreprise de haute qualité et compétitive' et le groupe 'bénéficie déjà des mesures que nous prenons ainsi que de la reprise et de la croissance de nos marchés', a fait valoir son nouveau directeur général, Tufan Erginbilgic, dans un communiqué.

Pour autant, 'la gestion de la chaîne d'approvisionnement reste un défi opérationnel clé' alors que les volumes augmentent, en particulier dans l'aviation civile, prévient Rolls-Royce.

Le titre du groupe perdait 3,84% à 150,30 pence jeudi, peu après l'ouverture de la Bourse de Londres.

Rolls-Royce avait renoué avec les bénéfices en 2021 après une importante perte l'année précédente, mais le groupe est de nouveau lourdement retombé dans le rouge en 2022, en dépit d'un chiffre d'affaires en nette hausse, plombé par une charge comptable massive liée à des contrats de change.

Il a indiqué jeudi que ses performances depuis le début de l'année étaient conformes aux attentes, réitérant sa prévision d'un bénéfice d'exploitation sous-jacent (excluant notamment certains effets de change) pour l'année complète de 800 millions à 1 milliard de livres (900 millions à 1,12 milliard de francs).

Le groupe dit avoir remporté une commande record au cours de la période avec 68 moteurs (plus 20 en options) pour Air India - la compagnie a passé en février auprès d'Airbus et Boeing la plus importante commande de l'histoire de l'aviation commerciale mondiale (470 appareils).

Dans sa branche défense, Rolls-Royce bénéficie aussi du lancement en mars d'un programme de sous-marins par les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, pour lequel il fournira des réacteurs nucléaires.

M. Erginbilgic, qui a pris les rênes de Rolls-Royce début 2023, a détaillé en début d'année un ambitieux plan de transformation, qui comprend notamment une revue stratégique afin de prioriser les investissements 'vers les opportunités les plus rentables', avec des objectifs financiers à moyen terme qui seront fixés au second semestre 2023.

Rolls-Royce développe en parallèle de nouveaux segments d'activité, comme son programme visant à développer de petites centrales nucléaires au Royaume-Uni.

Le groupe, qui tient son assemblée générale jeudi, a aussi annoncé ces derniers mois plusieurs changements au sein de son équipe de direction, avec notamment plusieurs recrutements au sein du géant des hydrocarbures BP, d'où vient M. Erginbilgic.

