Roche: test pour détecter et différencier le Covid-19 de la grippe

Le géant des médicaments et outils de diagnostic Roche a décroché aux Etats-Unis un feu vert d'urgence pour le dépistage et la différenciation des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l'influenza de type A et/ou B, à partir d'un frotti nasal ou nasopharyngé unique.

Ce test, également disponible sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne, fonctionne sur les systèmes de laboratoires Cobas 6800 et 8000.

'A l'approche de la saison de la grippe, la disponibilité de ce test revêt une importance particulière du fait de la difficulté de différencier les symptômes des infections au Sars-Cov-2 et au virus de l'influenza', se félicite Thomas Schinecker, patron de Roche Diagnostics, cité dans le communiqué diffusé vendredi.

Les systèmes Cobas 6800 et 8800 peuvent délivrer respectivement jusqu'à 384 et 1056 résultats par tranche de huit heures.

/ATS