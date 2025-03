Roche s'allie avec Zealand Pharma dans la lutte contre l'obésité

Roche annonce mardi avoir conclu un accord exclusif avec le danois Zealand Pharma pour co-développer et co-commercialiser le pétrelintide en tant que thérapie pour les personnes souffrant de surpoids et d'obésité.

Cette nouvelle a été accueillie très favorablement à la Bourse suisse, le titre gagnant nettement du terrain. A 10h18, le bon Roche prenait 4,2% à 309 francs, alors que le SMI avançait de 1,62%.

Le pétrelintide, actuellement en phase 2 de développement clinique, est un analogue de l'amyline à longue durée d'action de Zealand Pharma pouvant être administré une fois par semaine par voie sous-cutanée.

L'accord, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, prévoit une série d'options thérapeutiques 'potentiellement les meilleures de leur catégorie', en monothérapie et en association à dose fixe avec l'incrétine CT 388, l'actif phare de Roche, explique le géant pharmaceutique bâlois dans un communiqué.

Cette collaboration viendra compléter le portefeuille de Roche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques (CVRM).

'Une option logique'

'Cet accord est logique car Roche vient tout juste d'entrer dans la franchise cardiovasculaire, rénale et métabolique (CVRM) par l'acquisition récente de Carmot Therapeutics en décembre 2023. Pour s'attaquer aux multiples facettes de cette maladie et rivaliser efficacement avec les nombreux concurrents dans ce domaine, Roche doit élargir ses options thérapeutiques', notait l'analyste Stefan Schneider chez Vontobel.

Il prévoit le premier lancement des actifs CVRM de Roche en 2028 et des estimations de ventes maximales ajustées au risque de 1,9 milliard de francs. Il recommande d''acheter' le titre et donne un objectif de cours de 320 francs.

L'expérience de Novo avec son médicament de perte de poids CagriSema 'montre qu'il est difficile de développer deux médicaments dont les effets secondaires gastro-intestinaux se chevauchent et de battre le Zepbound de Lilly', opine pour sa part l'expert Marcel Brand de la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Si le résultat est toutefois positif, 'la combinaison aurait un potentiel de 5 milliards de dollars, malgré la pression sur les prix et les génériques du GLP-1', ajoute-t-il, tout en conseillant de 'surpondérer.'

L'obésité est une maladie hétérogène qui s'accompagne de plus de 200 comorbidités, dont des maladies cardiovasculaires et métaboliques, et qui devrait toucher plus de 4 milliards de personnes dans le monde d'ici à 2035, selon Roche.

/ATS