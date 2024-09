Roche revendique un succès contre la transmission de la grippe

Le laboratoire bâlois Roche se félicite du succès d'une étude clinique avancée sur son anti-grippal Xofluza - commercialisé depuis 2018 déjà - contre la transmission du virus de l'influenza.

Une prise orale unique de cette combinaison de baloxavir marboxil par des patients grippés a permis de réduire la probabilité de contamination au sein du foyer qu'ils partageaient, souligne un communiqué diffusé jeudi.

Sans s'avancer pour l'heure sur l'ampleur des différences observées en matière de contagiosité entre les patients sous traitement et ceux sous placebo, la multinationale promet d'en dévoiler plus entre fin septembre et début octobre à l'occasion d'un congrès dédié à la grippe saisonnière qui se tiendra à Brisbane, en Australie.

Le mastodonte pharmaceutique souligne en outre que son programme clinique baptisé Centerstone apporte la première démonstration clinique de l'efficacité d'un traitement pour limiter la diffusion du virus de la grippe.

/ATS