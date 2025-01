Roche reprend la majorité de Poseida Therapeutics

Roche s'est vu servir 66,11 du capital-actions de Poseida Therapeutics dans le cadre de son offre de rachat lancée mi-décembre. A terme, la société deviendra une filiale de Roche et les actions de Poseida seront décotées du Nasdaq, précise mercredi un communiqué.

Via sa filiale Blue Giant Acquisition, Roche a racheté environ 66,11% des actions de Poseida, soit un total de 64,99 millions d'actions. Roche a versé 9 dollars par titre, plus un droit de valeur contingente (CVR) non négociable pour recevoir des versements additionnels allant jusqu'à 4,0 dollars par titre.

Roche a l'intention de fusionner Poseida avec Blue Giant Acquisition sans vote ou réunion avec les actionnaires de Poseida. Lors de la fusion, toutes les actions qui ne sont pas détenues par Poseida, Roche ou ses filiales seront converties en droit de recevoir la même offre par action, incluant le CVR, de la même manière que ce qui a été fait pour les actions servies au cours de l'offre.

/ATS