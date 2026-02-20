Roche obtient l'aval de la FDA pour traiter une forme de leucémie

Genentech, filiale américaine de Roche, a obtenu auprès de l'autorité américaine des médicaments ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Genentech, filiale américaine de Roche, a obtenu auprès de l'autorité américaine des médicaments (FDA) une homologation pour un traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC).

La combinaison Venclexta (venetoclax) avec l'acalabrutinib pourra être proposée aux patients atteints par cette forme de cancer du sang à évolution lente, précise vendredi Genentech.

Le nouveau régime de traitement permet aux patients d'avoir accès à une autre option en plus du traitement établi associant Venclexta et Gazyva. De plus, la nouvelle combinaison est une thérapie à durée déterminée et l'administration des médicaments se fait uniquement par voie orale.

Selon une étude clinique de phase III, le nouveau traitement fonctionne mieux que la chimiothérapie, ayant permis de réduire le risque de progression de la maladie et de décès de 35% par rapport à celle-ci.

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est la forme la plus répandue de leucémie chez l'adulte. On estime qu'aux Etats-Unis, 22'760 nouveaux cas seront diagnostiqués en 2026.

/ATS
 

