Roche: la 5e génération intégrée dans le pool d'actionnaires

L'intégration des représentants de la cinquième génération dans le pool d'actionnaires familial de Roche est achevée, selon un communiqué diffusé jeudi soir.

Les descendants du fondateur de l'entreprise, Fritz Hoffmann-La Roche, ont indiqué qu'avec Jörg et Lukas Duschmalé, neuf membres de cette génération sont désormais actifs au sein du pool.

Ce groupe d'actionnaires détient 72'018'000 actions, soit 45,01% des actions au porteur de Roche. Il est, de loin 'et pour longtemps' le principal actionnaire de l'entreprise. Le pacte d'actionnaires avait été renouvelé pour une durée indéterminée en 2009. Le pool compte au total six membres de la quatrième génération et neuf membres de la cinquième.

Avec l'intégration de la 5e génération, le groupe souligne sa volonté de préserver l'autonomie et l'indépendance du groupe Roche sur le long terme.

Cité dans le communiqué, André Hoffmann, porte-parole du pool familial et vice-président du conseil d'administration de Roche, a déclaré: 'Il est de notre devoir d'assurer la succession du fondateur de l'entreprise, Fritz Hoffmann-La Roche. C'est pourquoi nous sommes ravis que neuf membres de la cinquième génération intègrent à présent notre pool. Pour notre entreprise, c'est la preuve que nos familles continueront, au cours des décennies à venir, à préserver la stabilité de l'actionnariat de Roche, comme c'est le cas depuis plus de 120 ans. Cette approche permettra au groupe de maintenir son positionnement à long terme. Or comme chacun sait, le long terme constitue, pour la recherche et le développement dans le secteur pharmaceutique et du diagnostic, un facteur de réussite déterminant.'

/ATS