Roche investit 50 milliards aux Etats-Unis

Roche veut renforcer sa présence aux Etats-Unis en investissant 50 milliards de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années. Ces investissements créeront plus de 12'000 emplois.

Cet engagement de 50 milliards de dollars comprend de nouveaux sites de recherche et développement (R&D) de pointe, la modernisation et la création d'installations de production en Indiana, en Pennsylvanie, au Massachusetts et en Californie, ainsi qu'un site supplémentaire qui sera annoncé prochainement, indique mardi dans un communiqué le géant pharmaceutique bâlois.

Roche bénéficie déjà d'une présence significative aux États-Unis avec plus de 25'000 employés, 15 centres de recherche et développement ainsi que 13 sites de production. Les nouveaux investissements devraient créer plus de 12'000 emplois, dont près de 6500 dans la construction, ainsi que 1000 emplois dans des installations nouvelles ou agrandies.

Dans le détail, Roche prévoit d'étendre et de moderniser les capacités de production et de distribution de son portefeuille de médicaments et de diagnostics innovants dans le Kentucky, l'Indiana, le New Jersey, l'Oregon et la Californie. L'argent investi ira également dans une usine spécialisée dans la thérapie génique de pointe en Pennsylvanie. La construction d'un nouveau centre de production de 84'000 mètres carrés pour les médicaments amaigrissants de nouvelle génération, dont l'emplacement est encore à préciser, et d'une nouvelle usine de production pour la surveillance continue de la glycémie dans l'Indiana, est aussi prévue.

Par ailleurs, un nouveau centre de recherche et développement, menant des recherches de pointe en intelligence artificielle (IA) et dans les domaines cardiovasculaire, rénal et métabolique, verra le jour dans le Massachusetts. Enfin, les centres de recherche et développement en produits pharmaceutiques et diagnostics existants en Arizona, dans l'Indiana et en Californie seront agrandis et modernisés.

Une fois toutes les nouvelles capacités de production mises en service, Roche exportera davantage de médicaments des États-Unis qu'elle n'en importera, précise encore le communiqué.

