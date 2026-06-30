Roche: examen prioritaire de la FDA pour un traitement oculaire

Roche a obtenu de la FDA un examen prioritaire pour le traitement Enspryng (satralizumab) destiné ...
Roche: examen prioritaire de la FDA pour un traitement oculaire

Roche: examen prioritaire de la FDA pour un traitement oculaire

Photo: KEYSTONE/AP/JACQUELYN MARTIN

Roche a obtenu de la FDA un examen prioritaire pour le traitement Enspryng (satralizumab) destiné à lutter contre la maladie oculaire thyroïdienne. Cette maladie auto-immune provoque l'inflammation, le gonflement et la fibrose de muscles et tissus derrière les yeux.

La décision du régulateur sanitaire américain est basée sur les études cliniques de phase III SatraGO-1 et SatraGO-2 ayant évalué l'innocuité et l'efficacité du traitement chez les patients souffrant de la forme modérée à sévère de la maladie, a précisé le groupe pharmaceutique bâlois mardi dans un communiqué.

'Ce traitement sous-cutané pourrait ouvrir la voie à une nouvelle approche thérapeutique alliant efficacité clinique et profil de sécurité favorable à la commodité d'une administration à domicile', a souligné le directeur médical de Roche, Levi Garraway.

Le statut d'examen prioritaire permet de réduire de dix à six mois la période d'évaluation d'un médicament par la FDA en vue de son homologation.

L'Enspryng, conçu à l'origine par la filiale nippone Chugai, a été homologué en premier au Japon. Il a également été approuvé aux Etats-Unis et en Suisse notamment dans d'autres indications.

/ATS
 

Actualités suivantes

Helvetia Baloise: feu vert à la fusion des activités suisses

Helvetia Baloise: feu vert à la fusion des activités suisses

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 08:04

Berne veut faciliter la reconnaissance des normes américaines

Berne veut faciliter la reconnaissance des normes américaines

Économie    Actualisé le 30.06.2026 - 01:00

WhatsApp introduit le nom au lieu du numéro de téléphone

WhatsApp introduit le nom au lieu du numéro de téléphone

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 19:12

Plusieurs morts après des coups de feu à Stade, en Allemagne

Plusieurs morts après des coups de feu à Stade, en Allemagne

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 14:56

Articles les plus lus

Comcast se scinde pour isoler ses activités médias

Comcast se scinde pour isoler ses activités médias

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 13:55

Bally: les craintes grandissent pour les emplois au Tessin

Bally: les craintes grandissent pour les emplois au Tessin

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 14:14

Plusieurs morts après des coups de feu à Stade, en Allemagne

Plusieurs morts après des coups de feu à Stade, en Allemagne

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 14:56

WhatsApp introduit le nom au lieu du numéro de téléphone

WhatsApp introduit le nom au lieu du numéro de téléphone

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 19:12

Métro Jura-Léman-Salève: un rapport veut le passage par Cornavin

Métro Jura-Léman-Salève: un rapport veut le passage par Cornavin

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 13:33

Swatch: production perturbée chez EM Microelectronics

Swatch: production perturbée chez EM Microelectronics

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 13:50

Comcast se scinde pour isoler ses activités médias

Comcast se scinde pour isoler ses activités médias

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 13:55

Bally: les craintes grandissent pour les emplois au Tessin

Bally: les craintes grandissent pour les emplois au Tessin

Économie    Actualisé le 29.06.2026 - 14:14