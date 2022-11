Roche essuie un revers d'étude sur le gantenerumab contre Alzheimer

Le groupe pharmaceutique Roche a annoncé lundi qu'une étude de phase III sur son médicament-candidat gantenerumab n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation dans la lutte contre des formes dites précoces de la maladie d'Alzheimer.

'Bien que les résultats de (l'étude) Graduate ne soient pas ceux que nous espérions, nous sommes fiers d'avoir livré au domaine un ensemble de données sur la maladie d'Alzheimer de grande qualité, clair et complet, et nous sommes impatients de partager nos connaissances avec la communauté', a déclaré Levi Garraway, directeur médical du géant bâlois, cité dans un communiqué.

Les patients traités au gantenerumab ont montré un ralentissement du déclin clinique de 6-8% par rapport au placebo, un résultat jugé statistiquement non significatif. Le niveau d'élimination de la bêta-amyloïde (protéine qui s'accumule pour former des plaques dans le cerveau), était plus faible que prévu.

Roche présentera les principaux résultats du programme d'études Graduate dans le cadre de la 15e conférence Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) qui se tiendra à San Francisco du 29 novembre au 2 décembre.

La communauté financière avait exprimé de façon répétée de sérieux doutes quant aux chances de succès du candidat de Roche, même si un certain espoir s'était installé sur le marché, après les premiers résultats positifs dont avait fait état les concurrents Biogen/Eisai avec une approche similaire.

