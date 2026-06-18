Roche désormais menacé aux Etats-Unis par un générique du Xofluza

Le géant pharmaceutique Roche devra désormais composer aux Etats-Unis avec la concurrence d'un ...
Roche désormais menacé aux Etats-Unis par un générique du Xofluza

Roche désormais menacé aux Etats-Unis par un générique du Xofluza

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le géant pharmaceutique Roche devra désormais composer aux Etats-Unis avec la concurrence d'un générique pour son antigrippal Xofluza (baloxavir marboxil).

L'Agence sanitaire américaine (FDA) a homologué le premier produit de ce type pour le traitement de la grippe aiguë sans complications et à des fins prophylactiques chez les patients âgés de 5 ans et plus. Dans un communiqué publié jeudi, la FDA rappelle que cette autorisation intervient à temps pour la saison de la grippe 2026-2027 et 'témoigne de la volonté de l'administration Trump d'améliorer l'accès aux médicaments génériques'.

Le générique en question pourra notamment être prescrit à des patients âgés de 5 ans et plus présentant des symptômes depuis plus de 48 heures et des risques élevés de complications liés à la grippe.

La diarrhée, la bronchite, les nausées, la sinusite et les maux de tête figurent parmi les principaux effets secondaires indésirables de la molécule baloxavir marboxil, rappelle le régulateur américain.

Xofluza est une marque déposée de Genentech, filiale américaine de Roche. Ce médicament - le successeur du célèbre Tamiflu - ne figure pas parmi les dix principaux moteurs de vente du groupe rhénan, qui ne détaille pas dans son rapport annuel le chiffre d'affaires lié.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les exportations horlogères se stabilisent en mai

Les exportations horlogères se stabilisent en mai

Économie    Actualisé le 18.06.2026 - 08:40

Les centrales nucléaires prendront en charge les comprimés d'iode

Les centrales nucléaires prendront en charge les comprimés d'iode

Économie    Actualisé le 18.06.2026 - 08:26

Schindler veut désormais racheter des actions jusqu'à 700 millions

Schindler veut désormais racheter des actions jusqu'à 700 millions

Économie    Actualisé le 18.06.2026 - 07:15

Le boom de l'IA va faire grimper le prix des iPhone

Le boom de l'IA va faire grimper le prix des iPhone

Économie    Actualisé le 18.06.2026 - 04:23

Articles les plus lus

La SSR précise les mesures d'économie pour 2027

La SSR précise les mesures d'économie pour 2027

Économie    Actualisé le 17.06.2026 - 15:42

Les douanes genevoises et l'autoroute rouvertes jeudi

Les douanes genevoises et l'autoroute rouvertes jeudi

Économie    Actualisé le 17.06.2026 - 16:10

Ormuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

Ormuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

Économie    Actualisé le 17.06.2026 - 17:09

Le National entre en matière sur l'accord avec le Mercosur

Le National entre en matière sur l'accord avec le Mercosur

Économie    Actualisé le 17.06.2026 - 18:50