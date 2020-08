Roche décroche une double homologation en Europe en oncologie

Roche a décroché auprès de la Commission européenne une homologation pour le médicament Rozlytrek (entrectinib), dans deux indications, la première contre un type de tumeurs, et la seconde pour un type de cancer du poumon.

Plus précisément, le médicament a été homologué pour les tumeurs solides positives à la fusion de gènes NTRK ainsi que pour le cancer du poumon non à petites cellules avancé et positif à la fusion de gènes ROS1.

'Nous sommes ravis d'annoncer l'approbation du Rozlytrek en Europe dans deux indications, apportant aux patients présentant des fusions de gènes NTRK et ROS1 un nouveau traitement efficace même quand leur cancer s'est diffusé jusqu'au cerveau', souligne le directeur médical du géant pharmaceutique, Levi Garraday, cité dans le communiqué diffusé lundi.

Le Rozlytrek jouissait d'une recommandation d'homologation délivrée en mai par le Comité européen des produits médicinaux à usage humain (CHMP). Le traitement est déjà commercialisé depuis juin 2019 au Japon et depuis un an aux Etats-Unis.

/ATS