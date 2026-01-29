Roche a soigné recettes et rentabilité l'an dernier

Le géant rhénan Roche a comptabilisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 61,52 milliards ...
Roche a soigné recettes et rentabilité l'an dernier

Roche a soigné recettes et rentabilité l'an dernier

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le géant rhénan Roche a comptabilisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 61,52 milliards de francs, en hausse de 2% sur un an. La rentabilité a suivi une courbe plus marquée selon la comptabilité propre de Roche. L'Ebit de base a enflé de 5% à 21,83 milliards.

Le bénéfice net s'est même envolé de 50% à 13,80 milliards de francs.

Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de 9,80 francs par bon de jouissance, contre 9,70 francs au titre de 2024.

La croissance à l'échelle du groupe a été essentiellement mue par la principale division Pharma, avec une contribution étoffée de 3% à 47,67 milliards, détaille un compte-rendu encore préliminaire diffusé jeudi. La relativement modeste unité Diagnostics a pour sa part accusé une contraction de ses recettes de 3% à 46,85 milliards.

Les analystes consultés par AWP misaient sur des recettes de 61,84 milliards, ventilées entre 47,69 milliards pour la pharma et 13,85 milliards pour le diagnostic. L'excédent d'exploitation ajusté devait atteindre 21,99 milliards.

La direction laisse augurer pour l'exercice en cours une nouvelle poussée de croissance autour de 5% hors effets de change, ainsi qu'un essor de près de 10% de son bénéfice par bon de jouissance de base. Les actionnaires devraient pouvoir compter sur une nouvelle augmentation de leur rémunération.

/ATS
 

