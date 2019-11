Richemont: ventes semestrielles en hausse, mais le bénéfice chute

Le groupe de luxe Richemont a enregistré au premier semestre des résultats contrastés. Les ventes ont progressé grâce à la joaillerie et à la vente en ligne tandis que le bénéfice net a chuté, notamment en raison d'un effet exceptionnel.

D'avril à septembre, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 9% à 7,40 milliards d'euros et a connu une hausse de 6% hors effets de change, indique vendredi un communiqué. Hong Kong et la Chine ont accusé des replis à deux chiffres en raison des manifestations en cours dans l'ex-colonie britannique et des effets de change défavorables.

Le bénéfice opérationnel (Ebit) a augmenté de 3% à 1,17 milliard, tandis que la marge afférente s'est inscrite à 15,7% contre 16,6% il y a un an.

Le bénéfice net s'est par contre affaissé de 61% à 869 millions d'euros. Une partie de cette chute est imputable à un effet exceptionnel qui avait porté le résultat net de l'exercice précédent.

Les résultats du premier semestre de l'exercice décalé 2019/2020 sont inférieurs dans leur ensemble au consensus AWP. Même en tenant compte de l'effet unique lié au bénéfice net, les analystes interrogés anticipaient en moyenne un profit de 948 millions d'euros.

