Richemont nomme un nouveau directeur général chez Cartier

Richemont a annoncé mardi la nomination de Louis Ferla comme nouveau directeur général de la marque de luxe Cartier, succédant à Cyrille Vigneron à compter du 1er septembre.

M. Ferla est actuellement à la tête de la marque genevoise Vacheron Constantin, qu'il a rejointe en 2017, a précisé le groupe dans un communiqué. De nationalité française, il est entré chez Richemont en 2001 en commençant par la marque de vêtements et accessoires de luxe Alfred Dunhill en tant que directeur des ventes à Hong Kong, puis en tant que directeur général à Taipei. En 2016, M. Ferla a été engagé chez Cartier où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, avant d'être nommé directeur général en Chine. En 2015, il a été promu au comité exécutif de la maison de joaillerie en tant que directeur international de la clientèle et des affaires.

M. Vigneron, qui a décidé de prendre sa retraite après huit ans à la tête de Cartier, assumera la fonction de président de Cartier Culture et Philanthropie dès le 1er septembre, a ajouté la griffe parisienne. En outre, il prendra la présidence de la fondation Watches and Wonders dès le 1er juillet.

Richemont a fait état d'un chiffre d'affaires annuel record de 20,6 milliards d'euros pour l'exercice 2023/2024, en hausse de 3% sur un an. Les ventes du groupe dans la joaillerie se sont accrues de 6% à 14,2 milliards d'euros.

/ATS