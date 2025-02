Richemont nomme trois personnes à sa direction

Richemont a nommé les patrons des marques de joaillerie Cartier et Van Cleef & Arpels ainsi que sa responsable RH à sa direction. En revanche, Jérôme Lambert, qui dirigea le géant genevois du luxe, et désormais à la tête de Jaeger-LeCoultre, doit la quitter.

La Française Catherine Rénier, directrice générale de Van Cleef & Arpels depuis septembre dernier, Louis Ferla, son homologue venant aussi de l'Hexagone à la tête de la marque phare Cartier également depuis septembre et Marie-Aude Stocker, responsable française des ressources humaines en poste depuis janvier, intègrent le Senior Executive Committee (SEC) du groupe genevois, selon le communiqué paru vendredi.

Nicolas Bos, directeur général de Richemont, a assuré que l'expérience de Mme Rénier et de M. Ferla dans le secteur du luxe et au sein du groupe, 'combinée avec leur connaissance opérationnelle et leur expertise comme CEO de nos plus grandes Maisons, sera un atout majeur pour le comité de direction'.

L'intégration de Mme Stocker 'aidera à garantir que les besoins en gestion stratégique des ressources humaines, qui sont croissants et rapides, soient effectivement satisfaits', selon le patron.

M. Bos en profite également pour remercier celui qui fut son prédécesseur de 2018 à mai 2024. Il souhaite à Jérôme Lambert 'le meilleur dans ses nouvelles fonctions et le remercier à nouveau pour son soutien ces derniers mois'.

M. Lambert, qui avait rejoint la manufacture horlogère Jaeger-LeCoultre en 1996, est passé par Montblanc et Lange & Söhne, avant d'être en charge des opérations au niveau du groupe. Après ses années comme directeur général de Richemont, il a été nommé chef des opérations du groupe en juin 2024. Au 1er janvier, le Franco-Suisse est revenu à la tête de Jaeger-LeCoultre, dans la Vallée de Joux, qu'il a dirigé de 2002 à 20213.

Boet Brinkgreve, à la tête du laboratoire de haute parfumerie et beauté, quittera l'entreprise à fin avril.

