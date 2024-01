Richemont enregistre un chiffre d'affaires trimestriel en hausse

Le géant du luxe Richemont a affiché une progression de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé 2023/24, clos fin décembre. Si la joaillerie a progressé, les ventes horlogères ont en revanche reculé.

Durant la période sous revue, les recettes ont augmenté de 4% ou de 8% hors effets de change, pour atteindre 5,59 milliards d'euros, rapporte jeudi un communiqué qui note 'un environnement macroéconomique et géopolitique toujours incertain.'

Le propriétaire de Cartier, Piaget ou encore Vacheron Constantin a vu son exercice trimestriel progresser par rapport aux trimestre précédents grâce aux achats de fin d'année.

Les résultats présentés sont au-dessus du consensus AWP, les analystes interrogés tablant en moyenne sur une croissance organique de 6,8% pour des recettes de 5,5 milliards.

La division joaillerie, comprenant notamment la marque Van Cleef & Arpels, a enregistré 3,95 milliards d'euros de ventes, soit 6% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Hors effets de changes, la croissance est de 12%.

En horlogerie, où figurent les marques IWC et Panerai, les ventes ont reculé de 1%, mais augmenté de 5% hors effets de change à 939 millions. L'Unité Autres, avec Mont Blanc, Chloé ou Watchfinder, a atteint 702 millions d'euros, en baisse de 4%.

Géographiquement, la région Asie-Pacifique et le Japon ont opéré une croissance de 8% chacun. La région Moyen-Orient et Afrique a également progressé de 5%, suivi des Amériques en hausse de 3%. L'Europe a par contre vu reculer son chiffre d'affaires de 4%.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé, d'avril à décembre, le chiffre d'affaires des activités a progressé de 5% ou de 11% en monnaies locales, soit 15,8 milliards.

Au chapitre des perspectives, la direction du groupe ne donne pas de précisions chiffrées.

/ATS