Richemont: Watchfinder fait face à une fuite de données

Watchfinder, filiale du groupe de luxe Richemont spécialisée dans la vente de montres de luxe d'occasion, a constaté une 'fuite de données'. Cells-ci concernant notamment les adresses électroniques de clients, rapporte l'agence de presse Bloomberg.

L'entreprise britannique a 'récemment découvert un accès non autorisé au compte d'un de ses collaborateurs', a écrit le directeur général Arjen van de Vall dans un courriel adressé à la clientèle. La fuite de données concerne les clients potentiels avec notamment leurs adresses électroniques et numéros de téléphones.

Les adresses postales, les mots de passe ainsi que les informations liées aux cartes bancaires ne sont pas concernées par ce vol.

Watchfinder est l'un des principaux revendeurs de garde-temps de luxe aux côtés de concurrents tels que Watchbox et Chrono24. La vente et l'achat de ce genre de montres a connu une forte progression durant la pandémie, lorsque les amateurs et amatrices d'horlogerie étaient bloqués chez eux en raison des confinements.

Les prix des montres les plus convoitées sur ce marché, après une importante hausse ces dernières années, ont chuté cet été, concomitamment aux Bourses mondiales et aux cryptomonnaies.

/ATS