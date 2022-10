Revenus record des exportations suisses de courant

Importatrice de courant pendant l'hiver, mais exportatrice pendant la belle saison, la Suisse affiche sur la période de janvier à fin septembre des revenus inédits du commerce transfrontalier d'électricité.

Les énergéticiens ont exporté depuis le début de l'année pour quelque 5,3 milliards de francs de courant, soit deux fois et demi plus que l'an dernier à pareille époque, et près de cinq fois plus qu'en 2020. Sur le seul mois de septembre, les exportations ont rapporté 560 milions de francs, selon le rapport mensuel sur le commerce extérieur diffusé jeudi par l'Office fédéral de la douane et des frontières (OFDF).

Premier importateur de courant suisse, l'Italie a déboursé en septembre toujours 370 millions de francs pour 1700 gigawattheures (GWh), représentant 10% de plus que d'habitude ou une moitié de la consommation finale helvétique recensée par Swissgrid sur la même période.

Les ménages helvétiques ayant réduit de 13% leur consommation, la part du courant disponible à l'exportation a augmenté, l'électricité n'étant que difficlement entreposable.

Reste que si l'accroissement des volumes et le renchérissement ont gonflé les revenus des exportations, l'inflation a aussi fait exploser celle des importations. La Suisse a déboursé sur les huit premiers mois de l'année pas loin de 5,6 milliards de francs, soit plus de trois fois plus qu'un an plus tôt.

/ATS