Revenus et bénéfice net semestriels en hausse pour Flughafen Zürich

Après avoir renoué avec les chiffres noirs l'an dernier, Flughafen Zürich a accéléré sa convalescence au premier semestre 2023. L'exploitant zurichois d'aéroports a vu son bénéfice net bondir à 138,1 millions de francs, contre 55,4 millions un an auparavant.

Le bénéfice net, légèrement inférieur aux 143 millions de francs engrangés au cours des six premiers mois de 2019, avant l'effondrement du trafic lié à la pandémie de Covid-19, représente la deuxième meilleure performance de l'histoire du groupe, a précisé mardi Flughafen Zürich.

Les revenus ont quant à eux crû de 26% sur un an à 577 millions de francs, les recettes issues du transport aérien ayant progressé de 35% à 279 millions et celles des activités commerciales de 18% à 298 millions.

Au regard de la période correspondante de 2019, le chiffre d'affaires présente un repli de 2%. Entre janvier et fin juin, le groupe a accueilli à l'aéroport de Zurich 13,1 millions de passagers, 44% de plus qu'un an auparavant, et le nombre de mouvements d'avions a crû d'un cinquième à 116'653 décollages et atterrissages. L'activité de fret a en revanche souffert de la concurrence du transport maritime et fléchi de 13% à 187'403 tonnes.

Les charges ont en parallèle augmenté de 15% de 253 millions de francs. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est envolé de 36% à 324 millions.

Rentabilité meilleure qu'attendue

La performance d'ensemble s'est révélée conforme aux attentes des analystes, l'Ebitda présentant toutefois un niveau plus élevé que prévu. Sondés par l'agence AWP, les experts avaient anticipé en moyenne des revenus de 576,6 millions de francs, un Ebitda de 309,8 millions et un bénéfice net de 121,1 millions.

Sur la base d'une solide fréquentation, l'année en cours s'étant mieux développée que prévu initialement, Flughafen Zürich se veut optimiste pour la suite de l'exercice. Alors que le trafic touristique international continue de se redresser, le nombre de passagers sur le site de Zurich devrait passer à environ 28 millions en 2023, soit près de 90% par rapport à 2019. Le groupe tablait jusqu'alors sur un total de 26 millions de voyageurs.

L'évolution de la fréquentation devrait se refléter sur les revenus, Flughafen Zürich anticipant également une progression des recettes locatives sur l'ensemble de l'exercice. Au final, le bénéfice net devrait s'afficher à un niveau 'sensiblement plus élevé' que celui dégagé l'an passé.

/ATS