Revenus et bénéfice net en baisse pour Adecco au 3e trimestre

Evoluant dans un environnement difficile, Adecco a vu ses revenus se contracter au troisième trimestre, en dépit d'une amélioration graduelle au fil de la période sous revue.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires du spécialiste zurichois du placement de personnel a chuté de 55% à 80 millions d'euros.

Entre juillet et fin septembre, les revenus se sont contractés de 18% en l'espace d'un an à 4,83 milliards d'euros (5,12 milliards de francs), le repli ajusté des jours ouvrés et sur une base organique s'établissant à 15%, écrit mardi Adecco.

Le résultat opérationnel (Ebita) a pour sa part fléchi de 52% à 131 millions d'euros.

Ajustée d'une charge de restructuration en Allemagne de 89 millions d'euros, l'Ebita s'est tassé de 24% à 220 millions d'euros. La performance s'est révélée supérieure aux attentes des analystes sondés par AWP.

Evoquant ses perspectives, Adecco demeure vague, tablant sur une lente reprise.

