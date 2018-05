Résultats en hausse pour le casino de Crans-Montana

Le casino de Crans-Montana se porte bien. L'établissement a enregistré l'an dernier une augmentation de ses résultats, supérieure même à la moyenne des autres casinos de Suisse.

Le produit brut des jeux a totalisé 14,9 millions de francs en 2017 contre 14,5 millions une année auparavant, a indiqué mercredi Albert Nussbaumer, président du conseil d'administration. Ce bon résultat s'explique par une augmentation de fréquentation de 9,7%. Ce sont 92'550 personnes qui ont fréquenté l'établissement alors qu'elles étaient 84'350 l'année précédente.

Le casino a versé 2,46 millions de francs d'impôts à la Confédération et 2,03 millions au canton. Ces montants sont en diminution de respectivement 5,2 et 4%. Le casino peut en effet bénéficier d'allégements fiscaux selon l'usage fait par les collectivités publiques des montants reçus. Et ce fut le cas l'an dernier, a précisé M. Nussbaumer.

Entre les impôts et les dividendes, les communes de la station ont encaissé 1,56 million de francs. Le casino a versé un total de 5,45 millions de francs aux collectivités publiques et un dividende de 600'000 francs.

Les perspectives sont positives. Le casino développe sa collaboration avec l'école de formation de croupier de Saxon (VS). Différentes actions seront menées en coopération avec le casino de Meyrin (GE) appartenant au même groupe. Le personnel a été complété par l'engagement d'un responsable des ressources humaines et d'un responsable communication. Le casino salarie ainsi 49 personnes.

/ATS