Réseaux sociaux: pétition pour un âge minimum de 16 ans

Une nouvelle organisation veut renforcer en Suisse la protection de la jeunesse face aux réseaux sociaux. NextGen4Impact a lancé une pétition pour introduire un âge minimum de 16 ans pour leur utilisation.

Fondée en avril dernier, l'association NextGen4Impact basée à Zurich dit mettre l'accent sur 'les opportunités et les risques des nouvelles technologies'. La conseillère nationale Nina Fehr Düsel (UDC/ZH) fait partie du conseil d'administration, selon un communiqué diffusé mercredi.

Une pétition lancée il y a un peu plus de deux semaines par un groupe de parents et éducateurs est à l'origine du mouvement. Le texte demande à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et à l'Assemblée fédérale d'introduire un âge minimum de 16 ans pour l'utilisation des médias sociaux, accompagné d'une formation et d'une vérification de l'âge.

L'organisation souligne que la pétition ne vise 'pas une interdiction, mais un acte de responsabilité'. Elle appelle à un large débat de société et à des mesures efficaces pour protéger la jeune génération des risques avérés des plateformes numériques.

Récemment, l’Australie est devenue le premier pays à interdire aux moins de 16 ans l’accès à des plateformes telles que TikTok et Instagram. En Suisse, deux postulats récents ont chargé le Conseil fédéral d'examiner si et comment l'accès des jeunes aux médias sociaux pourrait être limité. Une éventuelle interdiction des smartphones dans les écoles doit être examinée.

/ATS