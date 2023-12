Reprise du trafic voyageurs au Lötschberg

Les trains de voyageurs peuvent à nouveau circuler normalement ce samedi à travers le tunnel de base du Lötschberg, après l'interruption provoquée par des infiltrations d'eau dans la nuit de mercredi à jeudi. Les travaux nécessaires ont été entrepris.

La compagnie ferroviaire BLS annonce qu'un des deux tubes du tunnel a pu être rouvert à 08h00 samedi, ce qui permet la reprise du trafic passagers. La fermeture des deux tubes jeudi matin, consécutive aux infiltrations dues aux fortes pluies sur le tronçon entre Ferden et St. German (VS), avait entraîné la déviation du trafic par la ligne de faîte. La boue, le sable et l'eau ont désormais pu être déblayés sur une voie.

Dans le deuxième tube, les travaux se poursuivent, probablement jusqu'au week-end prochain. L'ensemble du trafic - marchandises comprises - devrait ensuite pouvoir reprendre normalement. Actuellement, une partie du transport marchandises passe encore par la ligne de faîte.

/ATS