Reprise du trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier

Le trafic ferroviaire entre La Chaux-de-Fonds et St-Imier (BE) a repris samedi matin comme annoncé par les CFF. Il était interrompu depuis lundi et la violente tempête. La ligne vers Le Locle (NE) restera fermée en revanche plus longtemps que prévu, jusqu'au 14 août.

La réouverture du tronçon vers St-Imier permet ainsi de relier les Montagnes neuchâteloises à Bienne (BE) sans emprunter de bus de remplacement. Plus de 30 arbres et un pylône étaient tombés sur les voies. D’importants travaux de bûcheronnage ont ainsi dû être effectués afin de sécuriser la ligne, ont indiqué les CFF.

Le développement complète la reprise de l'offre de transports publics depuis la Métropole horlogère, encore perturbée par les lourdes conséquences du déluge qui l'a frappée il y a cinq jours maintenant. Mercredi, le trafic ferroviaire avait déjà recommencé à destination de Neuchâtel, a rappelé l'ancienne régie fédérale.

Nouveaux socles

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, par contre, où de gros travaux de pose de nouveaux socles pour des mâts de ligne de contact sont àentreprendre, le retour à la normale n’est pas prévu avant le 14 août désormais. Mercredi, les CFF prévoyaient encore de rouvrir le 7 août. Des bus de remplacement circulent sur le tronçon.

Les trains resteront remplacés en outre par des bus ces prochaines semaines entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel (NE) ainsi qu’entre Le Locle et Les Brenets (NE), en raison de chute d'arbres, selon la compagnie cantonale transN. La ligne des CJ à partir de La Chaux-de-Fonds est quant à elle rouverte depuis lundi soir déjà.

/ATS