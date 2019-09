Reprise des tractations avec Pékin dans un « climat apaisé »

Les négociations commerciales entre Pékin et Washington reprennent dans un climat apaisé, malgré l'imposition de nouveaux tarifs douaniers, a estimé vendredi le conseiller économique de la Maison-Blanche. Il a refusé de prédire l'issue des prochaines tractations.

Une réunion entre négociateurs chinois et américains a été programmée au 'début octobre' à Washington et 'c'est un développement positif', a commenté Larry Kudlow sur la chaîne de télévision CNBC, alors qu'une guerre commerciale est engagée depuis un an et demi.

'Je ne peux pas présager l'issue de ces nouvelles discussions', a-t-il insisté, tirant les leçons des rondes de tractations passées, qui ont toutes échoué à se traduire par la signature d'un accord.

'Je dis juste que c'est une bonne chose qu'ils viennent et que les esprits soient plus calmes', a-t-il commenté. 'Nous sommes désormais engagés dans une discussion très très importante à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de la propriété intellectuelle ou du transfert de technologie ou du piratage informatique ou des barrières commerciales'.

Pékin 'se mange' les taxes

'Des discussions ont lieu, c'est bon pour tout le monde!', a lancé le président Donald Trump dans un tweet, tout en estimant que c'était Pékin qui faisait les frais de la guerre commerciale.

'La Chine se mange les tarifs douaniers', a-t-il écrit, répétant que, selon lui, 'des milliards de dollars affluaient aux Etats-Unis', tandis que 'la Chine connaît [sa, ndlr] pire année depuis des décennies'.

Washington et Pékin étaient sur le point de signer un accord commercial au début mai, quand les discussions se sont brutalement arrêtées, la Chine revenant sur tous ses engagements, selon les Etats-Unis. Les tensions ont depuis redoublé d'intensité avec l'entrée en vigueur de droits de douane renforcés par vagues successives, dont la dernière le 1er septembre.

D'ici à la fin de l'année, Donald Trump compte surtaxer la quasi-totalité des importations en provenance de Chine (quelque 540 milliards de dollars sur la base des importations 2018).

Larry Kudlow a indiqué que trouver un accord avec la Chine pourrait prendre des années, puisque l'essentiel était de régler les problèmes de fond - les pratiques commerciales jugées déloyales.

/ATS