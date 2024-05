Réouverture du col du Gothard après sa fermeture hivernale

Le col du Gothard (UR/TI) est à nouveau accessible par la route depuis mercredi, à l'issue de sa fermeture hivernale. Les routes des cols de la Furka (UR/VS) et du Susten (UR/BE) sont rouvertes partiellement en attendant leur réouverture complète à la mi-juin.

Les véhicules peuvent accéder au Gothard depuis mercredi à 11h00, indique le site en ligne de la communauté d'intérêts 'Cols alpins'. La route du col du Susten est rouverte depuis la matinée, côté uranais, jusqu'au restaurant Sustenbrüggli. Elle doit rouvrir entièrement dans deux semaines..

Il en va de même du col de la Furka. En attendant, la route est rouverte depuis 18h00, côté uranais, jusqu'à Tiefenbach et ce, uniquement entre 09h00 et 10h00, entre 13h00 et 14h00, ainsi qu'entre 18h00 et 07h00 en semaine. Le tronçon est ouvert sans restriction le week-end. La réouverture complète du col du Grimsel (VS/BE) est également attendue pour la mi-juin.

/ATS