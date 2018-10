Réorganisation du réseau postal en bonne voie, selon La Poste

La Poste est satisfaite de l'avancement de la réorganisation du réseau postal. Elle a tiré lundi un premier bilan positif.

En octobre 2016, La Poste a présenté sa stratégie. D'ici 2020, le géant jaune veut faire passer le nombre des bureaux de poste de 1400 à 800 ou 900. Parallèlement, les points d'accès devraient augmenter de 3700 à au moins 4000.

'Nous atteindrons notre objectif', a déclaré Thomas Baur, responsable RéseauPostal à Fribourg. La Poste compte actuellement 1033 filiales. Elle s'adapte également aux besoins de la clientèle et propose toujours plus de prestations accessibles 24 heures sur 24, selon un communiqué.

Et de se justifier: la structure du réseau est obsolète; les clients se rendent de moins en moins aux guichets. 'La transformation du réseau est importante et juste.'

Dialogue

La Poste avait promis de mener des discussions et 'elle tient sa promesse', affirme le géant jaune. Plus de 550 entretiens ont été menés avec les cantons et les communes. Conscient qu'il s'agit d'un sujet sensible, surtout dans les régions rurales, l'entreprise est également allé à la rencontre des citoyens.

La transformation du réseau postal suscite des résistances dans la population et l'économie, et est perçue comme un démantèlement du service universel. Certaines personnes ou régions sont particulièrement touchées. La nouvelle stratégie pour les succursales est nécessaire, selon le géant jaune, car elles enregistrent un déficit annuel de 100 à 200 millions de francs.

Côté politique, le Parlement met également la pression sur La Poste. Il demande au gouvernement d'intervenir auprès de l'entreprise.

/ATS